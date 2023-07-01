وفاة سفير تركيا في البرتغال إثر نوبة قلبية

توفي سفير تركيا في البرتغال مراد كاراغوز، الجمعة، إثر نوبة قلبية في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وتعرض كاراغوز لنوبة قلبية بينما كان يسبح على شاطئ "فاراليا" في منطقة "أولودينيز" بولاية موغلا.

وأفادت وكالة الأناضول أنه كان فاقداً للوعي عندما تم سحبه من البحر وجرى نقله على الفور إلى مستشفى فتحية الحكومي، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه على الرغم من التدخلات الطبية.

وقدمت وزارة الخارجية التركية، في بيان، تعازيها وأحيت ذكرى كاراغوز.

وأعرب وزير الخارجية هاكان فيدان عن حزنه العميق لفقدان السفير كاراغوز، وقدم تعازيه لعائلته وأحبائه.

كما قدم وزير الخارجية الأسبق مولود تشاوش أوغلو، الذي يشغل حالياً منصب نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم من ولاية أنطاليا، تعازيه لعائلة السفير الراحل.

وقال في رسالة نشرها تشاوش أوغلو، على تويتر لإحياء ذكرى كاراغوز: "سوف نتذكره كشخص كريم ومجتهد ومخلص".

بدوره، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز: "نشعر بالحزن لفقدان دبلوماسي محترم"، مقدماً تعازيه لعائلة السفير الراحل.

يذكر أنه تم تعيين كاراغوز، الذي كان يشغل منصب مدير قسم تكنولوجيا المعلومات، سفيراً لتركيا في لشبونة في فبراير/ شباط الماضي.