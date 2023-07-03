أردوغان: أين الحرية في حرق القرآن الكريم؟

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حرق القرآن الكريم وغيره من المقدسات ليس من الحرية في شيء.

جاء ذلك في كلمة، الإثنين، بعد اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، تعليقًا على تمزيق عراقي مقيم في السويد نسخة من المصحف وأضرم النار فيها بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي.

وقال أردوغان: "لا حرية في حرق القرآن الكريم تماما مثلما أن إحراق كنيسة أو كنيس أو معبد دين آخر ليس حرية".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بأمنهم لا يعترفون بالقانون، لكن عندما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين فإنهم يتذكرون فجأة حرية الفكر".