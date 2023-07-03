برشلونة يعلن اهتمامه بالموهبة الصاعدة التركي أردا غولر

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اهتمام ناديه بالموهبة التركية الصاعدة لاعب فنربهتشه الشاب أردا غولر (18 عاماً).

وقال لابورتا في مقابلة مع قناة "TV3" الكتالونية، إن إدارته ترغب بضم غولر الذي يلعب في مركز وسط متقدم إلى صفوف الفريق الكتالوني الأول.

وصرح بأن برشلونة يرغب بضم غولر بعد إبقائه عاماً إضافياً في صفوف فريقه الحالي فنربهتشه.

وأكد أن "المدير الفني للفريق ديكو، تواجد في إسطنبول الأسبوع الفائت لمناقشة صفقة شراء غولر مع إدارة نادي فنربهتشه".

وأردف: "ديكو أعرب عن إعجابه بمواهب غولر، والآن نسعى لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة".

وذكر رئيس النادي بأن أندية من الدوريات الإيطالية والانجليزية والإسبانية تسعى أيضاً للظفر بخدمات النجم التركي الشاب.

وتعليقاً على المحادثات الجارية بين إدارة الناديين، كتبت صحيفة "Gazete Sport" المقربة من الفريق الكتالوني، أن إدارة برشلونة ستدفع 23 مليون يورو لفنربهتشه مقابل الظفر بخدمات غولر.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن إدارة نادي برشلونة تخطط لتوقيع عقد مع غولر يمتد لـ 5 سنوات، وستضيف إلى العقد مادة تنص على وجوب دفع مليار يورو لمن يرغب بشراء غولر قبل انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

يذكر أن النجم التركي الصاعد أردا غولر يتميز بسرعته داخل الملعب ومراوغته ودقة تمريره الكرات لزملائه، ويصفه المحللون الرياضيون في تركيا بأنه من اللاعبين القلائل الذين يجيدون استخدام قدميه الاثنتين في تسديد الكرة.