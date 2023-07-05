الاستخبارات التركية تحيد مسؤول مخابرات "بي كي كي" الإرهابي في العراق

حيدت الاستخبارات التركية الإرهابي "جلال قايا"، مسؤول مخابرات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بالعراق، في عملية خاصة بمدينة السليمانية، شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية، الأربعاء، قولها إن "الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات مفادها أن الإرهابي قايا ينشط في العراق منذ فترة طويلة، وهو المحرض على عملية أسفرت عن استشهاد الدبلوماسي "عثمان كوسيه" في مدينة أربيل العراقية عام 2019".

وأضافت أن "قايا كان يقود شبكة نفذت عدداً من العمليات الإرهابية داخل تركيا وخارجها، حيث كانت تقوم بجمع معلومات استخبارية للتنظيم الإرهابي قبيل شنه عمليات ضد عناصر الجيش التركي في العراق، فضلاً عن التخطيط لعمليات تهدف إلى احتجاز موظفين أتراك".

وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي قايا إثر عملية خاصة في مدينة السليمانية العراقية، لتنزل بذلك ضربة ثقيلة على شبكة استخبارات التنظيم، وفقاً للمصادر ذاتها.