سكان تركيا يشكلون 1.1% من مجموع سكان العالم

استعدادًا لليوم العالمي للسكان، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 11 يوليو/تموز، أصدر معهد الإحصاء التركي (TurkStat) أحدث البيانات السكانية.

حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هذا اليوم في العام 1987، عندما وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة، ما يمثل علامة بارزة. وفي كل عام، يختار صندوق الأمم المتحدة للسكان موضوعًا ذا صلة بالقضايا المتعلقة بالسكان، ويقوم بحملات توعية لتعزيز الفهم.

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة السكانية، تتميز الصين بأنها تضم أكبر عدد من السكان إذ بلغ عدد سكانها 1.43 مليار نسمة، تليها الهند بـ 1.41 مليار نسمة والولايات المتحدة بـ 338.3 مليون نسمة. تمثل هذه البلدان الثلاثة مجتمعة 39.9% من إجمالي سكان العالم.

عند تحليل نسبة السكان من الأطفال (من سن 0 إلى 17 عامًا) ضمن إجمالي عدد سكان كل بلد، احتلت جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الأولى عام 2022، وبلغت نسبة الأطفال 55.8%. تليها النيجر عن كثب بنسبة 55.6%، تلتها تشاد بنسبة 54.3%.

على العكس من ذلك، تفاخرت جمهورية كوريا بأدنى معدل لتعداد الأطفال بنسبة 14.2%، خلفتها اليابان وسنغافورة بنسبة 14.3%، وإيطاليا وموناكو بنسبة 15.3%.

المتوسط العالمي للأطفال عام 2022 بلغ 30%. فيما بلغ معدل الأطفال في تركيا 26.5%، وهو أقل بقليل من المتوسط العالمي ولكنه أعلى من معدل دول الاتحاد الأوروبي.

سجلت إيطاليا أدنى معدل سكاني للأطفال بنسبة 15.3%، تليها مالطا بنسبة 15.6% والبرتغال بنسبة 16.2% على التوالي.

وبالتركيز على السكان الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) ضمن إجمالي عدد السكان في كل بلد، استحوذت سوريا على أعلى نسبة سكانية من الشباب عام 2022 بنسبة 23.6%، تليها تيمور الشرقية بنسبة 22.3% وجمهورية إفريقيا الوسطى بنسبة 22.1%. أما البلدان ذات النسب المنخفضة من الشباب فهي قطر بنسبة 7.2%، وأوكرانيا بنسبة 7.8%، وموناكو بنسبة 8.4%.

بلغ المتوسط العالمي لسكان الشباب 15.5% في عام 2022، وبلغ معدل تركيا 15.2%، وهو أقل بقليل من المتوسط العالمي لسكان الشباب.

من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، برزت أيرلندا بأعلى نسبة من الشباب في عام 2022 بنسبة 13%، تليها الدنمارك وهولندا بنسبة 12.1%، وفرنسا بنسبة 11.8%.

في تركيا، تجاوز معدل السكان الشباب البالغ 15.2% معدل سكان دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

أخيرًا، كان المتوسط العالمي للسكان المسنين (65 عامًا فأكثر) 9.8% في عام 2022. وبلغت نسبة السكان المسنين في تركيا 9.9%، أعلى بقليل من المتوسط العالمي لهذه الفئة العمرية.