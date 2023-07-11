السلطات التركية تضبط 144 مهاجراً قبالة سواحل جناق قلعة

أعلنت السلطات التركية، ضبط 144 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا، الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأناضول أن قيادة خفر السواحل تلقت معلومات حول تواجد مهاجرين غير نظاميين على متن سفينة تحمل علم بريطانيا قبالة سواحل منطقة أيواجق، بالولاية.

ونفذت الفرق عملية في السفينة تمكنت خلالها من ضبط 144 مهاجراً غير نظامي من عدة جنسيات.

كما أوقفت السلطات شخصاً يحمل الجنسية المصرية بتهمة تهريب البشر، بحسب الوكالة.

ونقلت الفرق المهاجرين الأجانب إلى مركز الترحيل في أيواجق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفق المصدر.