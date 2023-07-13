تركيا الخامسة عالمياً في استهلاك السعرات الحرارية يومياً

احتلت تركيا المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استهلاكًا للسعرات الحرارية من بين 184 دولة، بمتوسط يومي من السعرات الحرارية بلغ 3762 وفقًا لدراسة استهلاك السعرات الحرارية السنوية التي تشرف عليها جامعة أكسفورد.

فقد قام باحثون من جامعة أكسفورد مؤخرًا بتصنيف 184 دولة من حيث متوسط السعرات الحرارية اليومية لمواطنيها، واحتلت فيها البحرين المرتبة الأولى، تليها الولايات المتحدة وأيرلندا وبلجيكا ثم تركيا.

البحرين، حيث يستهلك الناس في المتوسط 4012 سعرة حرارية في اليوم، تمكنت من تجاوز الولايات المتحدة المشهورة بالسمنة. وتشير البيانات إلى أن أربعة من كل 10 بالغين في البحرين يعانون من السمنة المفرطة، وهو ما يرتبط بأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة استهلاك الوجبات السريعة.

وفقًا للبحث، يستهلك الناس في الولايات المتحدة في المتوسط 3868 سعرة حرارية في اليوم. احتلت أيرلندا المرتبة الثالثة في القائمة بـ3850 سعرة حرارية في اليوم، ثم احتلت بلجيكا المرتبة الرابعة بـ3824 سعرة حرارية، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بـ 3762 سعرة حرارية.

أما البلدان الأقل استهلاكا للسعرات الحرارية فهي جمهورية إفريقيا الوسطى 1641 سعرة حرارية، وبوروندي 1696 سعرة حرارية، ومدغشقر 1770 سعرة حرارية، وزيمبابوي 1853 سعرة حرارية، ثم اليمن 1957 سعرة حرارية، فيما تواجه أغلب هذه البلدان صراعات سياسية طويلة أثرت عليها. اقتصاداتهم والإمدادات الغذائية الوطنية.

وفقًا للنتائج، يستهلك الأشخاص في 173 دولة من أصل 184 دولة أكثر من المتوسط الموصى به وهو 2000 سعر حراري يوميًا لكلا الجنسين.

مع تزايد توافر الوجبات الجاهزة والأطعمة الجاهزة، ارتفع استهلاك السعرات الحرارية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، رغم أن المواد الغذائية أصبحت أكثر كثافة في السعرات الحرارية، إلا أن الباحثين يحذرون من أن الناس أصبحوا أكثر نقصًا في المغذيات، ويقدرون أن عدد مرضى السكر في العالم سيرتفع إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.