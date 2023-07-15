في الذكرى 7 لمحاولة الانقلاب الفاشل.. تعليق العلم التركي على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول

بمناسبة حلول الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 تموز 2016، علقت السلطات المحلية بمدينة إسطنبول العلم التركي على جسر شهداء 15 الذي يربط قارتي أسيا وأوروبا بالمدينة. س

تعليق العلم التركي على الجسر جاء بمبادرة من ولاية إسطنبول بحضور نائبة المحافظ أوزلام بوزقوت غفراك، ورئيس جمعية 15 تموز إسماعيل حقي تونج وبحضور أقرباء شهداء وجرحى المحاولة الانقلابية.

وقال تونج للصحفيين: "إن العلم التركي عُلق على جسر شهداء 15 تموز تخليداً لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في الذكرى السابعة للمحاولة الانقلاب الفاشلة".

وعلقت لافتتان على جانبي العلم التركي كتب عليهما "في حب الوطن والأمة" و"قبل سبع سنوات استشهد اليوم هنا 34 شهيداً في سبيل الوطن، نستذكرهم بالرحمة والامتنان".

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من العام 2016.

وشهدت تركيا في 15 تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.