إحياء ذكرى انقلاب 15 تموز الفاشل في القاهرة

نظمت سفارة تركيا لدى القاهرة ومعهد "يونس إمره" الثقافي التركي، السبت، فعاليات لإحياء الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا صيف عام 2016.

وشهدت الفعالية التي نظمتها السفارة التركية وحضرها مواطنون أتراك وصحفيون مصريون، دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء، وترديد نشيد الاستقلال وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال السفير التركي صالح موطلو شان، إن مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي تعد أهم أولويات بلاده، وفق وكالة الأناضول.

وأشار موطلو شان إلى أن تنظيم "غولن"، منفذ محاولة الانقلاب، يشكل خطراً على جميع البلدان التي ينشط فيها بمجالات مختلفة.

وشدد على أن ملحمة 15 تموز سجلت في التاريخ بأحرف من ذهب لأنها وحدت جميع شرائح المجتمع التركي للدفاع عن البلاد.

معهد "يونس إمره" يحيي ذكرى الانقلاب الفاشل

كما أحيا معهد "يونس إمره" الثقافي التركي بالقاهرة، السبت، الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وشارك في احتفالات "يوم 15 يوليو عيد الديمقراطية والوحدة الوطنية" بالقاهرة، ممثلو السفارة التركية بمصر، ورجال أعمال وطلاب أتراك، بجانب عدد من الأكاديميين وطلاب المعهد المصريين، بحسب وكالة الأناضول.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وفي كلمة خلال الفعالية قال مدير المعهد أمين بويراز: "نجتمع اليوم في الذكرى السابعة لليلة الخامس عشر من تموز لإحياء ذكرى شهدائنا ومشاركة مشاعر الوحدة والترابط التي تمثل أساس كل أمة، مع أصدقائنا المصريين".

وعبّر بويراز، عن سعادته بالحضور قائلاً: "تشرفنا اليوم بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في تدريس اللغة التركية وطلاب المعهد الأعزاء، وكلاهما على دراية واسعة بثقافتنا وقيمنا المشتركة، دائما ما نتشارك معكم أفراحنا وأتراحنا، فأنتم خير من يعزز رباط الحب والصداقة بين بلدينا وشعبينا".

وأشار إلى أن "الأمم تبقى وتعيش حرة طالما حافظت على وحدتها وترابطها القومي وتمسكت بقيمها المعنوية"، موضحا أن "العالم بأسره شهد ليلة 15 تموز أن الشعب التركي قادر على حفظ لُحمته الوطنية وصنع البطولات في وقت الشدائد".

وتابع بويراز: "أعلنت الأمة التركية التي تكاتفت وتعاضدت قبل قرن مضى في حرب الاستقلال التركية من أجل صد العدوان ودحر قوى الاحتلال، بنضالها الفريد ليلة 15 تموز تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، أنها لن تتخلى عن استقلالها وحريتها، وأثبتت أنها أمة مترابطة بحق".

وأردف: "لقد كانت ليلة 15 تموز درسا للجميع في الترابط الوطني، وأود أن أؤكد أنه بوحدتنا وتضامننا، يمكننا التغلب على أي تهديد".

وشهدت فعالية الاحتفال عرض أفلام وثائقية قدمت ما جرى ليلة 15 تموز، بجانب افتتاح معرض صور "انتصار الديمقراطية" وشمل 40 صورة فوتوغرافية توثق ما حدث ليلة الانقلاب الفاشل.

وعن العلاقات الثقافية بين مصر وتركيا قال بويراز في تصريح للأناضول، إن "الروابط بين مصر وتركيا تاريخية وثقافية عميقة، كما يتمتع كلا البلدين بثراء ثقافي، ويتقاسمان العديد من العناصر الثقافية المشتركة".

وأشار إلى أنه "مع تطور العلاقات الثقافية سيكتسب التعاون المتنامي بين البلدين في العديد من المجالات من الاقتصاد إلى السياحة، ومن التعليم إلى التكنولوجيا، زخما كبيرا".

وذكر بويراز أن معهد يونس إمره بالقاهرة "ظل يواصل فعالياته خلال الـ13 سنة الماضية دون انقطاع".

وأوضح أن "أكثر الأمور اللافتة للنظر في فعالياتنا الفنية والثقافية أننا نرى اهتماما كبيرا من الإنسان التركي والمصري على حد سواء، كلٌ بثقافة الآخر، لذا بوسعنا أن نقول إن العلاقات الثقافية تمثل لكلا البلدين نطاقا طبيعيا ومجالا عالي الإمكانيات للتعاون".

ولفت بويراز إلى أنه "في العام المقبل سوف نرى بإذن الله المزيد من الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة في مصر، وسيواصل مركزنا القيام بدور الجسر بين البلدين وتوطيد الأواصر بينهما".

وتحتفل تركيا السبت، بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، إحياء لذكرى إحباط محاولة الانقلاب التي نفذتها عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.