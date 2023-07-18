أردوغان يهدي الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيارة "توغ" تركية الصنع

أهدى التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيارة طراز "توغ" محلية الصنع.

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأزرق للشيخ تميم قبل مباحثاتهما الثنائية في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة.

وتفحص الزعيمان السيارة لفترة في باحة القصر، قبل توجههما إلى المبنى الذي جرى اللقاء الثنائي فيه.

كما أطلع أمير قطر الرئيس أردوغان على الكرة التي لُعب بها نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وتحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في اللقاء الثنائي الذي جمعهما.

والأزرق هو اللون الأول لسيارة "توغ" ويحمل اسم "غمليك"، كناية عن المياه الزرقاء الواقعة تحت ظلال أشجار الزيتون في منطقة غمليك بولاية بورصة حيث يقع مصنع السيارة.

توغ لولي العهد السعودي:

ويم أمس، أهدى الرئيس أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" الكهربائية المحلية، وذلك خلال الزيارة التي يجريها للسعودية ضمن جولته الخليجية.

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.