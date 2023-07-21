احتفالا بعيد تأسيس الجمهورية التركية المئة.. شركة تركية تنتج مسدساً خاصاً

كشفت شركة سارسلماز Sarsılmaz الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، عن 3 أسلحة جديدة بينها مسدس صنع خصيصا بمناسبة اقتراب مئوية تأسيس جمهورية تركيا الموافق لـ 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفتحت الشركة أبواب مصنعها الكائن بولاية دوزجة (شمال غرب) أمام وسائل الإعلام لاطلاع الصحفيين على إنتاجاتها الجديدة من الأسلحة، ومنها الرشاش الخفيف SAR 556 MT، ومدفعية عيار 25، والمسدس SAR 2023.

ويأتي طرح الشركة التركية لأسلحتها الجديدة، قبل أيام من انطلاق معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية آيدف 2023 IDEF المزمع تنظيمه بين 25 و28 يوليو/ تموز الحالي.

وفي حديثه للصحفيين، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، لطيف أرال أليش، إن تاريخ الشركة يعود إلى 143 عاما.

وأضاف أن شركة سارسلماز تصنع لقوات الجيش جميع ما يتطلب من أسلحة، منوها بإحراز قطاع الصناعات الدفاعية قفزات كبيرة خلال العقدين الأخيرين بفضل الدعم الحكومي.

وتزود شركة سارسلماز التركية لصناعة الأسلحة الجيش والشرطة في تركيا بأسلحة عالية الجودة تخضع للعديد من الاختبارات في مختلف الشروط.

وتنتج الشركة 50 نوعًا من المسدسات فضلًا عن البنادق والرشاشات.