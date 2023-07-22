تركيا.. تحييد الإرهابي المسؤول عن حرائق الغابات 2021

أعلنت مصادر أمنية تركية أن الاستخبارات تمكنت في عملية، شمالي العراق، من تحييد الإرهابي "أوزغور ألب أرسلان"، ما يسمى بمسؤول تركيا في تنظيم "بي كي كي الإرهابي، المسؤول عن إشعال الحرائق بالغابات التركية عام 2021.

وذكرت المصادر، السبت، أن الاستخبارات التركية حيّدت قبل فترة بعملية لها بمنطقة "غارا" شمالي العراق، الإرهابي ""أوزغور ألب أرسلان" المعروف باسمه الحركي "أوزغور شورش"، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن الإرهابي المذكور هو المسؤول عن اصدار تعليمات لإشعال الحرائق بالغابات التركية بولايات موغلا، ومرسين وهطاي، و أنطاليا وقضاء منافغات التابع لها عام 2021، ما أدى إلى احتراق 150 ألف هكتار من الغابات الطبيعية.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي "شورش" هو مؤسس ما يسمى بمجموعة "أبناء النار" داخل تنظيم "بي كي كي"، وكان يتابع إضرام النيران بالغابات التركية لحظة بلحظة.

وذكرت المصادر أن "شورش" كان ضمن الفئة الخضراء في قائمة الإرهابيين المطلوبين.