وزارة الدفاع التركية: تحييد 892 إرهابياً منذ مطلع 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قوات بلاده حيدت 892 إرهابيا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي.

وأفاد مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، في إحاطة إعلامية، أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 44 إرهابياً في الأيام السبعة الماضية في مناطق العمليات العسكرية داخل البلاد وخارجها.

وأوضح أن القوات تمكنت من تحييد 38 ألفا و235 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، خلال العمليات العسكرية داخل تركيا وخارجها.

وفيما يخص أمن الحدود التركية، قال آق تورك إن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على 193 شخصًا حاولوا دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية.

وأضاف أن قوات بلاده منعت أيضا 2900 شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية.

وبين أن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي وصل إلى 4258.