المسيرة ZCOM التركية الجديدة المطورة لأغراض الشحن والمراقبة تدخل الخدمة قريباً

كشفت شركة Zyrone Dynamics المصنعة للمسيرات التركية، جاهزية طائرتها ZCOM متعددة الأغراض لتنفيذ أول مهمة لها، في الأشهر القليلة القادمة.

وعرضت الشركة مسيرتها الجديدة المخصصة بشكل رئيسي للشحن وغيرها من المهمات الأخرى، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF المقام في إسطنبول.

وفي حديثه للأناضول على هامش المعرض، قال مراد قنبر الشريك المؤسس للشركة التركية، إن طائرة الشحن المسيرة ZCOM يمكنها نقل حمولة يصل وزنها إلى 25 كيلوغراما؛ مما يجعلها الأفضل بين نظرائها في العالم من حيث نقل الأوزان.

كما ركز على أن المسيرة ZCOM أصغر حجما بمقدار 2.8 مرة، وأخف بما يعادل 2.5 مرة مقارنة بنظرائها في العالم.

وأشار قنبر إلى أن المسيرة باستطاعتها حمل ما يستطيع حمله الجندي نفسه، أي ما يتراوح بين 25 و30 كيلوغراما.

وأضاف: المسيرة أيضا قادرة على البقاء في الهواء لمدة 80 دقيقة، والطيران بارتفاع يصل إلى 400 مترا، مشيرا إلى أن خصائها تتيح استخدامها في أنشطة المراقبة، بجانب نقل الحمولات والبضائع.

** صندوق شحن خاص

وعرضت المسيرة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF مع صندوق شحن، للإشارة إلى وظيفتها في نقل الحمولات.

وفي هذا الشأن، أوضح قنبر أنه بالرغم من اختلاف نوع هذا الصندوق، لكنه صمم وفق سيناريو يلبي شروط التوزيع بعد الهبوط.

ويمنح هذا الصندوق للمسيرة عدة مميزات، بينها ترك الحمولة عند نقطة الهبوط دون الحاجة إلى هبوط المسيرة على الأرض بشكل كامل.

كما يوفر إمكانية إجراء عدد من التعديلات، بينها تزويد المسيرة بخزانات مياه مرنة، لتلبية أي احتياج من شأنه توصيل المياه بشكل عاجل إلى المكان المستهدف.

وتمتلك طائرة الشحن المسيرة البنية التحتية اللازمة لاستخدامها في أنشطة التنظيف والتنقية الكيميائية من خلال تزويدها بالمعدات اللازمة.

وأردف قنبر: قمنا بتطوير مسيرة متعددة الأغراض، ونتفوق على منافسينا في العالم بهذه المسيرة من حيث الحجم وسرعة الطيران والمدى.

وأعرب قنبر عن حماسه الكبير حيال بدء وضع المسيرة تحت خدمة قوات الأمن التركية، خلال العام الحالي.

وأشار في حديثه للأناضول إلى إبرام الشركة اتفاقية مع شركات هندية لزويد الهند بالمسيرة ZCOM، دون الكشف عن المزيد.

وأعلن أيضا أن الشركة تواصل مباحثاتها مع الخطوط الجوية الماليزية، لإبرام عقد محتمل حول نقل البضائع لمسافات متوسطة عبر المسيرة التركية ZCOM.