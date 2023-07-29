تحييد 5 إرهابيين من بي كي كي في شرناق واشتباكات مع مجموعة منهم في شمال حلب

حيدت قوات الأمن التركية 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في ريف قضاء أولو دره بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، السبت.

وفي تغريدة عبر تويتر، لفت يرلي قايا إلى إطلاق قوات الدرك عملية ضد مجموعة من الإرهابيين بعد تحديد مكانهم في قضاء أولو دره، من خلال الأنشطة الاستخباراتية والاستطلاع الجوي باستخدام مسيرات.

ولفت إلى تحييد 5 إرهابيين خلال العملية المستمرة حتى تاريخه.

وأكد يرلي قايا مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بالكامل.

وفي سوريا:

على صعيد آخر، قتل 5 عناصر من الجيش الوطني السوي في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" المتمركزين في "تل رفعت" شمالي حلب السورية.

وذكرت مصادر محلية أن إرهابيي التنظيم حاولوا التسلل صباح السبت، باتجاه قرى ومناطق حربيل ومارع وأم حوش وكلجبرين الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأوضحت أن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الوطني السوري وإرهابيي "واي بي جي" الذين حاولوا التسلل بشكل متزامن من 3 نقاط.

وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الجيش الوطني السوري وإصابة 6 آخرين بجروح في مارع وكلجبرين.

وأفادت المصادر أن الإرهابيين الذين حاولوا التسلل تكبدوا خسائر كبيرة، فيما تتواصل هجمات المعارضة على المواقع الإرهابية.

وخلال السنوات الـ7 الماضية، حوّل تنظيم "واي بي جي- بي كي كي" الإرهابي منطقة تل رفعت شماليّ سوريا إلى بؤرة إرهاب، وباتت تشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة الآمنة التي أنشأتها تركيا في الشمال السوري.

ومنذ فبراير/شباط 2016، يسيطر التنظيم بدعمٍ جويّ روسيّ على مدينة تل رفعت وريفها، التي تبعد نحو 18 كيلو متراً عن الحدود التركية، ما تسبّب بنزوح غالبية سكانها إلى مخيمات بالقرب من الحدود.

وأدّى عدم التزام روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بوعودهما بإخراج التنظيم من المنطقة، إلى مواصلة الإرهابيين استهداف الأحياء السكنية ومواقع قوات الأمن التركية ومقاتلي المعارضة.