تعاون تركي إماراتي في مجال حماية وحدة الأسرة على المستوى الدولي

قالت وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية إن العلاقات الثنائية بين أنقرة وأبوظبي دخلت مرحلة جديدة مع الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان الجمعة، أن تركيا والإمارات اتفقتا على نقل إرادتهما المشتركة لمكافحة التهديدات التي تواجه وحدة الأسر إلى المستوى الدولي.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتم في المرحلة الجديدة تناول سبل زيادة التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية.

ولفت إلى أن وزيرة الدولة الإماراتية ومدير هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، زارت تركيا مؤخرا والتقت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية ماهينور أوزدمير كوكطاش.

وأوضح أن الوزيرة التركية أطلعت ضيفتها الإماراتية على مشاريع نموذجية تركية حول المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.

كما تناولت الوزيرتان سبل حماية الأسرة، واتفقتا على نقل إرادتهما المشتركة لمكافحة التهديدات التي تواجه الأسرة إلى المستوى الدولي.