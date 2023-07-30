وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 12 إرهابياً شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 12 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تحييد الإرهابيين جاء عقب قيامهم بإطلاق النار على منطقة عملية درع الفرات.

وأكدت الوزارة مواصلة القوات المسلحة التركية عمليات مكافحة الإرهاب بكل حزم وإصرار.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".

وطهرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.