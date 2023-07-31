إزالة أطنان من القمامة من غابات وشواطئ في تركيا

قامت مجموعة من المتطوعين ب جمع ما يقرب من 18 طناً من القمامة من غابة بلغراد في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما قامت مجموعة أخرى في ولاية أنطاليا الجنوبية بتنظيف شاطئ كونيالتي.

وواجه جامعو القمامة صعوبة في تنظيف الكمية الهائلة من القمامة التي تحتوي على كرات قدم ممزقة وبقايا طعام وحطام كراسي النزهة وعبوات مياه بلاستيكية وصناديق كرتون والتي خلفها الأشخاص الذين يزورون الغابة.

ووفقاُ للتقرير، بلغ إجمالي كمية النفايات التي تم جمعها من غابة بلغراد/إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع 5 أطنان يوم 21 يوليو/تموز و6 أطنان في اليوم التالي و7 أطنان في اليوم الذي أعقبه.

وشعر السكان المحليون الذين يعيشون في الجوار بالإحباط من كميات القمامة الغير متوقعة والغير سارة التي شاهدوها، قائلين إن الغابة كانت غارقةً في الرائحة الكريهة التي تبدو مؤسفة.

وفي الوقت نفسه، وفي إطار مشروع تم إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة التعليم البيئي في تركيا وجمعية البحوث البيئية وبلدية أنطاليا، قام طلاب من الولاية وبعض المتطوعين الأجانب بجمع القمامة على شاطئ كونيالتي في أنطاليا.

وكجزء من المشروع المسمى "سواحل خالية من البلاستيك ومياه خالية من البلاستيك" والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول التلوث المتزايد الذي يهدد النظام البيئي البحري وخصوصاً في البحر الأبيض المتوسط، تلقى 30 طالباً متطوعاً تدريباً أساسياً حول الوعي البيئي ورعاية البيئة لمدة يومين، وبالإضافة إلى ذلك، شارك 15 من طلاب التبادل الأجنبي من أستراليا في أنشطة جمع القمامة.

وبعد أداء العمل، لاحظ الطلاب المتطوعون أنه تم جمع 4.301 أعقاب سجائر و 767 عبوة بلاستيك و 245 قطعة نفايات معدنية و 157 كرتونية و 156 قطعة غير محددة و 109 قطعة من المواد العضوية و 36 خشبية و 15 مادة زجاجية.