خفر السواحل التركي ينقذ 45 مهاجراً أفغانياً أعادتهم اليونان

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 45 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية الأفغانية، الاثنين، دفعهم الجانب اليوناني إلى المياه الإقليمية التركية.

وأفادت وكالة الأناضول، أن فرق خفر السواحل رصدت قارباً مطاطياً قبالة شواطئ قضاء أيفاجيك في ولاية جناق قلعة، وتم توجيه زورق لخفر السواحل إلى موقع القارب الذي تبين أن العناصر اليونانية دفعته إلى المياه الإقليمية التركية.

وأنفذت الفرق 45 مهاجراً، يحملون الجنسية الأفغانية، وأحالتهم إلى مركز إعادة الأجانب في أيفاجيك.

وفي سياق متصل، ضبطت فرق حرس الحدود والدرك التركية 32 مهاجراً غير نظامي بولاية أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا.

وأحيل المهاجرون الذين يحملون جنسيات سوريا وأفغانستان وفلسطين وإيران والجزائر والمغرب إلى مديرية الهجرة.