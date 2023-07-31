مجلس الشورى العسكري الأعلى يجتمع برئاسة أردوغان

يعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، الأسبوع المقبل، اجتماعاً مغلقاً برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة الأناضول، أن الاجتماع الذي سيعقد في الأسبوع الأول من أغسطس/ آب المقبل، سيتناول الترفيعات والتعيينات في القوات المسلحة التركية.

كما سيتخلل الاجتماع تعيين الرئيس أردوغان رئيس هيئة أركان الجيش بعد أن كان يشغل هذا المنصب قائد القوات البرية، إثر تعيين الرئيس السابق يشار غولار وزيراً للدفاع.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى المكون من نائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء العدل يلماز تونج، والخارجية هاكان فيدان، والخزينة والمالية محمد شيمشك، والداخلية علي يرلي قايا، والتعليم يوسف تكين، والدفاع يشار غولار، وقائد القوات البرية المعيّن كوكيل لمنصب رئيس الأركان موسى آو سوار، وقادة القوات البحرية أرجومنت تاتلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان.

وفي تقليد متوارث، يبدأ اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى عقب زيارة المشاركين برئاسة أردوغان، ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.