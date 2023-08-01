تركيا تعثر على قذائف مدفعية غير منفجرة في البحر الأسود

أعلنت قيادة القوات البحرية التركية رصد ما لا يقل عن 28 قذيفة مدفعية غير منفجرة في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في إسطنبول الاثنين.

وقال مكتب الوالي، في بيان، إن "التحقيقات التي أجرتها فرق الغوص العسكرية كشفت أن الأجسام كانت قذائف مدفعية غير منفجرة".

وأوضح البيان أن " فريق غوص انتشل قبالة ولاية إسطنبول من الجهة الشمالية الشرقية، الأحد، بعض الأشياء التي أحيطت بالسرية بعد تقارير عن وجودها قبل يومين".

وأضاف أنه "تم الكشف عن 28 قطعة ذخيرة على الأقل، ومن بين الذخائر التي تم تحديدها، تم نقل ثمانية منها، بشكل آمن إلى الشاطئ، لتقوم الجهة الأمنية المختصة بذلك (SAS)، بالتعرف عليها والتخلص منها".

وفي إشارة إلى أن فرق الغوص العسكرية واصلت تمشيط المنطقة، قال البيان إن التخلص من الذخائر التي تم تحديدها سيتم يوم الأربعاء القادم "بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة".

واتهمت أوكرانيا وروسيا بعضهما البعض بزرع ألغام في البحر الأسود، في أواخر مارس/ آذار الماضي، وقامت فرق غوص عسكرية تركية ورومانية بإبطال مفعول ألغام ضالة حول مياهها الإقليمية.

ويقول المسؤولون في القوات البحرية التركية إن خطر عبور "ألغام عائمة" في طريق الشحن البحري الرئيسي في البحر الأسود يزيد من المخاطر للسفن التجارية التي تبحر في المنطقة، ويجب على الحكومات ضمان ممر آمن لمواصلة تشغيل سلاسل الإمداد.

ويحد البحر الأسود بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا، بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا، اللتين دخلتا في حالة حرب منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي 2022.