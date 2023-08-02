تحييد 3 إرهابيين من "بي كي كي" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحييد الإرهابيين الثلاثة جرى في منطقة زاب ضمن مناطق عملية المخلب - القفل شمالي العراق.

وأكدت الوزارة أن تركيا عازمة ومصممة على تجفيف الإرهاب من منابعه.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.