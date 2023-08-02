تركيا تفتح تحقيقاً في الاعتداء أمام قنصلية السويد بإزمير

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن سلطات بلاده فتحت تحقيقاً في الاعتداء المسلح أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في مدينة إزمير غربي تركيا، والذي أدى لإصابة سيدة.

وأعرب تونج، في منشور عبر تويتر(إكس)، الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للاعتداء المسلح، متمنياً الشفاء العاجل للمواطنة المصابة.

وأضاف الوزير التركي أن السلطات المعنية فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات هذه "الحادثة الأليمة".

وشدد على أن الجمهورية التركية هي "الحامية لحقوق البعثات الدبلوماسية الناشطة على أراضيها"، وأن القوات الأمنية هي المسؤولة عن ضمان أمنهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيبت امرأة بجروح جراء اعتداء مسلح أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية بإزمير، نفذه شخص "معاق ذهنياً"، بحسب بيان للولاية.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابة، التي تعمل سكرتيرة في القنصلية الفخرية السويدية، إلى المشفى وحالتها خطيرة.

فيما تم توقيف الفاعل وبحوزته المسدس، أداة الجريمة، وهو مسجل في مديرية نفوس ولاية أغري.