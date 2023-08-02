كبير مستشاري أردوغان يشارك في محادثات سلام حول أوكرانيا بالسعودية

يعتزم السفير عاكف تشاغاتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي، المشاركة في محادثات سلام بشأن أوكرانيا تستضيفها مدينة جدة السعودية، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، بحسب وكالة الأناضول.

وأفادت الوكالة أن السفير قيليج سيمثّل تركيا في المحادثات التي ستبحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسبل إحلال السلام بين موسكو وكييف.

ومن المقرر أن يحضر محادثات جدة مسؤولون كبار من 30 دولة، باستثناء روسيا، بينهم ممثلون عن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا وأوكرانيا، والولايات المتحدة.

وعلى هامش المحادثات، من المتوقع أن يعقد قيليج لقاءات ثنائية مع مستشاري الأمن القومي للبلدان المشاركة.

والأحد، أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، عن اجتماع يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية، سينعقد في المملكة العربية السعودية قريباً، على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول.

كما أعلنت واشنطن، الاثنين، دعمها قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في مدينة جدة بالسعودية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، يعيش العالم على وقع الحرب الروسية التي تسببت في موجة لجوء أوكرانية واسعة النطاق، وأزمة طاقة غير مسبوقة طالت القارة الأوروبية.