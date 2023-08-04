الاستخبارات التركية تحيد مسؤولاً في "بي كي كي" شمالي العراق

أعلنت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية حيّدت المدعو "يلماز بيرام"، مسؤول نقل الأسلحة والذخائر في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في منطقة سنجار شمالي العراق.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر ، الجمعة، قولها إنه "تم تحييد الإرهابي بيرام في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في سنجار".

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابي يلماز الملقب "عكيد غافار" شارك في أعمال إرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين بين عامي 2011 و2016 في هكاري جنوب شرقي تركيا.

كما شارك في أنشطة التنظيم الإرهابي في سنجار وسوران شمالي العراق، والحسكة ورميلان والقامشلي شمالي سوريا، وتم ادراجه على لائحة أهداف جهاز الاستخبارات التركي، بحسب المصادر.

وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي يلماز، مسؤول نقل الأسلحة والذخائر في التنظيم (PKK/KCK-YBŞ) في منطقة سنجار، عبر عملية في المنطقة.

كما تم خلال العملية تدمير أسلحة وذخائر كان يستعد الإرهابي يلماز لإرسالها لعناصر التنظيم، وفق وكالة الأناضول.