الخطوط الجوية التركية تعلن اجلاء فريقها العالق في النيجر

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إجلاء فريقها العالق في النيجر إثر الانقلاب العسكري مؤخراً.

وقال الشركة، في بيان الجمعة، إن فريق الخطوط التركية المؤلف من 7 أشخاص بقي عالقا في النيجر بعد اغلاق المجال الجوي إثر الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو/ تموز، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن أفراد الفريق ظلوا في الفندق في منطقة آمنة، وجرى اجلاؤهم الخميس إلى العاصمة التشادية أنجمينا، عبر رحلة تم تسييرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية.

وذكرت أن الفريق الذي يضم 4 مضيفين وطيارين اثنين وموظفا فنيا وصل إسطنبول صباح الجمعة.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلاباً عسكرياً أطاح برئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.