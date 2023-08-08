أردوغان: نقل جميع منكوبي الزلزال لمنازل مسبقة الصنع منتصف أغسطس الجاري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحلول منتصف أغسطس/ آب الجاري سيتم نقل جميع منكوبي زلزال فبراير/ شباط المقيمين في منشآت مؤقتة إلى منازل مسبقة الصنع.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إن حكومته ترمي إلى إعادة هيكلة 6.5 مليون شقة سكنية في عموم تركيا، منها 1.5 مليون شقة في إسطنبول لوحدها، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الزلازل.

وأفاد أنه بحلول منتصف أغسطس الجاري سيتم نقل جميع منكوبي الزلزال جنوبي البلاد، والقاطنين في الخيم والمنشآت المؤقتة إلى منازل مسبقة الصنع.

وفي سياق الحديث عن تشجير البلاد، أضاف الرئيس التركي أن حكوماته المتعاقبة زرعت 6 مليارات و572 مليون شتلة خلال الأعوام الـ21 الأخيرة، مسجلة بذلك رقما قياسيا "يصعب تحطيمه".

وأكد أن حكومة البلاد تهدف إلى زرع 30 مليون شتلة بحلول نهاية العام الجاري.

وفي معرض تعليقه على انفجار صوامع قمح في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، الاثنين، تمنّى أردوغان الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة لسكان الولاية المطلة على بحر مرمرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أصيب 10 أشخاص جراء انفجار في صوامع قمح تابعة لميناء مؤسسة المحاصيل الزراعية، في ولاية قوجة إيلي.

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس أردوغان بنمو صادرات بلاده على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها صادرات الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن حكومته تسعى لرفع صادرات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأفاد بأن عائدات تركيا من إجمالي الصادرات، بلغت 143 مليارا و435 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي.

وأضاف أن إجمالي عائدات الصادرات بلغ 253 مليار و380 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.