أنقرة تجلي رعاياها من النيجر عبر رحلة خاصة

وصل المواطنون الأتراك العالقون في النيجر، الأربعاء، بسبب إغلاق المجال الجوي بعد الانقلاب العسكري أواخر يوليو/ تموز الماضي، إلى إسطنبول عبر رحلة خاصة نظمتها شركة الخطوط الجوية التركية.

ووصلت الطائرة التي أقلعت من مطار ديوري حماني الدولي في العاصمة نيامي بتصريح طيران استثنائي، إلى مطار إسطنبول الدولي في حدود الساعة 4:30 فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأناضول أن معظم ركاب الطائرة من المواطنين الأتراك، وأنهم شكروا الدولة التركية على جهودها في إجلائهم من النيجر، دون تفاصيل إضافية.

وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر قد أغلق المجال الجوي للبلاد بتاريخ 6 أغسطس/ آب الجاري، وحتى إشعار آخر.

وفي 26 يوليو الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا في النيجر أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا إلى منصبه.