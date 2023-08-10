الرئيس التركي: نسعى لبناء 6.5 ملايين شقة مقاومة للزلازل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن حكومته تسعى لبناء 6.5 ملايين شقة سكنية في عموم البلاد ضمن مشروع تحول عمراني مقاوم للزلازل.

جاء ذلك خلال مشاركته "افتراضياً" في حفل وضع حجر أساس مشاريع تحول عمراني في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد التي ضربها الزلزال قبل ستة شهور.

وقال أردوغان: "نهدف لإعادة بناء 6.5 ملايين شقة سكنية بسرعة في جميع أنحاء تركيا، وعندما نستكمل المشروع ستكون مدننا أجمل وجاهزة للزلازل".

وأوضح أن الحكومة أنجزت بناء 3.3 ملايين شقة سكنية في إطار مشروع التحول العمراني خلال العقدين الماضيين.

وأكد أن الحكومة ستعيد إعمار البنى التحتية في جميع المدن التي دمرها زلزال 6 فبراير/ شباط.