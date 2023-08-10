زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوبي تركيا، مساء الخميس.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20.48 بتوقيت العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض، وفق وكالة الأناضول.

ونشرت الوكالة صوراً لنزول بعض المواطنين إلى الشارع في ولاية ملاطية، لا سيما منطقة "يشيل يورت" مركز الزلزال.

وفي وقت لاحق الخميس، أفاد والي ملاطية أرسين يازجي، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية.

وأضاف يا زجي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار بناء مهجور بمنطقة بطال غازي، وإصابة طفل بكسور في قدمه أثناء عبوره الشارع أثناء الزلزال.

وأوضح الوالي إلى أن الطفل تم نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى تسجيل حالات قفز من الشرفات.

يذكر أن ولاية ملاطية جنوبي تركيا، هي واحدة من 11 ولاية صنفتها السلطات التركية ضمن الولايات المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي المدمر.