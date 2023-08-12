"عبد الحميد خان" أحدث سفينة حفر تركية تشرع في مهمةٍ لها في البحر المتوسط

أعلنت شركة الطاقة التركية الحكومية يوم الجمعة عن نشر أحدث سفينة حفر وأكثرها تقدماً في البلاد، لأداء مهمة استكشاف جديدةٍ شرق البحر المتوسط.

وكتبت شركة البترول التركية الوطنية TPAO على منصة X تويتر سابقاً: "عبد الحميد خان أقوى سفينة في أسطول الطاقة لدينا، بدأت مهمتها بالحفر في بئر Akseki-1، وهو هدفها الجديد في البحر المتوسط".

كما أكد الإعلان على الالتزام الدؤوب بأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة، التي يطلق عليها اسم "الوطن الأزرق".

وتعتبر سفينة الحفر الإضافة البارزة لأسطول الطاقة التركي في السنوات الأخيرة، بعد أن نفذت في السابق حملات حفر ناجحة في بئري يوركلر 1 وتاسوكو 1 في البحر المتوسط.

يذكر أن السفينة وهي واحدة من خمس سفن من الجيل السابع في العالم، مزودة بأحدث التقنيات ويمكن أن تعمل بعمق يصل إلى 3.665 متراً.

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً ووزنها الإجمالي 68 ألف طن وأقصى عمق حفر تستطيعه يصل إلى 12.200 متر. ويبلغ ارتفاع البرج الرئيسي فيها 104 أمتار ويتسع طاقمها لـ 200 فرد.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تستمر تركيا بأنشطة الحفر والتنقيب في مياهها الإقليمية في البحار المحيطة بها.