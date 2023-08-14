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أنقرة: تحييد إرهابيين اثنين شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 14.08.2023 13:20
جندي في الجيش التركي صورة: الأناضول جندي في الجيش التركي (صورة: الأناضول)

أعلنت أنقرة، الاثنين، تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن القوات التركية تمكنت من تحييد اثنين من الإرهابيين بعد رصدهما في منطقة عملية "المخلب ـ القفل".

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها بحزم حتى يتم تحييد آخر إرهابي.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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