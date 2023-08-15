مجلس التعليم العالي التركي يوقع بروتوكولاً لخدمة منظمة التعاون الإسلامي

وقع مجلس التعليم العالي التركي، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك"، يستهدف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأقيمت مراسم توقيع بروتوكول التعاون في مجلس التعليم العالي التركي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة المديرة العامة لـ "سيسرك" زهراء زمرد سلجوق، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزوار.

وقال أوزوار، في كلمة له، إن بروتوكول التعاون سيقدم إسهامات جليلة لرأس المال البشري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأفاد أن مجلس التعليم العالي يولي أهمية كبيرة للتعاون بين مختلف الدول مع تركيا التي تعتبر جسرا بين القارات.

وأكد رئيس مجلس التعليم العالي التركي أهمية تدويل التعليم العالي وبين أن تركيا باتت مركز جذب للطلاب الدوليين في السنوات الأخيرة، وأنها تحتضن أكثر من 300 ألف طالب قدموا من 195 بلدا.

وأضاف: "ستعزز الاتفاقية التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، كما أنها تهدف في الوقت نفسه إلى تطوير الموارد البشرية وزيادة المهارات من خلال تنظيم برامج تدريبية بمجالات مختارة تناسب احتياجات وأهداف التنمية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وأعرب أوزوار عن اعتقاده بأن بروتوكول التعاون سيمكّن دول منظمة التعاون الإسلامي من اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وإنتاجية في جهودها التنموية.

وأوضح أن بروتوكول التعاون سيقدم من خلال "سيسرك" فرصة لطلاب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون للدراسة والتعاون بالجامعات التركية، ما سيزيد من رأس المال البشري المؤهل الذي سيساهم في تنمية الدول الإسلامية.

بدورها شددت سلجوق على الأهمية الكبيرة التي يحملها بروتوكول التعاون، مبينة أن 87 بالمئة من الطلاب المتواجدين في تركيا الذين يزيد عددهم عن 300 ألف، قادمون من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت عن اعتقادها بأن البروتوكول سيعزز التعاون بين "سيسرك" ومجلس التعليم العالي التركي، وسيسهم في نقل التراكم المعرفي والتجربة التركية إلى البلدان الأخرى في المنظمة.