تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال شرقي سوريا

حيّد جهاز الاستخبارات التركي "هجران إيجوز"، إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية، السبت، أن الإرهابية إيجوز الملقبة "فيجين جيان" انضمت للتنظيم عام 2016.

وشاركت "إيجوز" في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين للتنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ)، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية.

وذكرت المصادر أنه تم تحييد الإرهابية إيجوز في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وحاولت وسائل اعلام تابعة للتنظيم الإرهابي ممارسة التضليل فيما يخص مقتل إيجوز، من خلال الزعم بأنها لقيت مصرعها في حادث.