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زلزال بقوة 4.2 درجات يهز قهرمان مرعش جنوبي تركيا

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 20.08.2023 12:56
الأناضول (الأناضول)

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات، صباح الأحد، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال حدث الساعة 10.05 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء غوكصون في الولاية.

ووقع الزلزال على عمق 22.17 كم بحسب المعطيات التي نشرتها "آفاد" على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن ولاية قهرمان مرعش هي مركز زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي المدمر، وأكثر الولايات المتضررة إلى جانب ولاية هطاي المجاورة لها من ضمن الـ 11 ولاية متضررة، وقد تعرضت لهزات ارتدادية وزلزال أخرى بدرجات متفاوتة خلال الأشهر الماضية.

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