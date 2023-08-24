وزارة الدفاع التركية: تحييد 1102 إرهابياً منذ مطلع العام 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن القوات التركية حيدت 1102 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، في إحاطة إعلامية، إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1102 إرهابياً منذ مطلع العام، بينهم 40 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد آق تورك استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي.

وذكر أن الجيش التركي قام بتحييد 38 ألفاً و445 إرهابياً منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من "بي كي كي" و"داعش" و"بي واي دي/ واي بي جي".

وفيما يخص أمن الحدود، قال آق تورك إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 251 شخصا، 11 منهم أعضاء في تنظيمات إرهابية، أثناء محاولتهم اجتياز حدود البلاد بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية.

وأضاف المسؤول التركي أن قوات بلاده منعت أيضاً 3395 شخصاً من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية.

وبين أن عدد الأشخاص الذين ضبطوا أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي بلغ 5282، بينهم 380 ينتمون لتنظيمات إرهابية.

وأشار المسؤول التركي إلى أن عدد الأشخاص الذي تم منعهم قبل اجتياز الحدود بلغ 141 ألفا و406 شخصا.