السفير الأمريكي يدعو سلجوق بيرقدار لزيارة أكبر حاملة طائرات في العالم

قام رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية، سلجوق بيرقدار بجولة على ظهر أكبر حاملة طائرات بالعالم، "يو إس إس جيرالد فورد" الأمريكية.

وقد وجه السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك، دعوة إلى القادة والضباط الأتراك إضافة إلى سلجوق بيرقدار، لزيارة سفينة "يو إس إس جيرالد فورد" التي تجري تدريبات مشتركة في البحر المتوسط مع سفينة "تي سي جي الأناضول" البرمائية أكبر سفن تركيا الهجومية والتي دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة.

وضم الوفد التركي قائد سلاح الجو في البحرية، محمد صواش، والضابط بقيادة التدريب الجوي في البحرية، حسين صبري أقيول، وبيرقدار إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ورافق بيرقدار خلال الجولة الأميرال في البحرية الأمريكية إريك جيه إيسليتش، حيث تفحص بيرقدار إقلاع وهبوط الطائرات الحربية الأمريكية.

وتباحث وفد شركة بايكار مع الجانب الأمريكي حول القدرات الجوية للسفن الحربية.

وأطلع بيرقدار الجانب الأمريكي على جهود تطوير طائرة "بيرقدار تي بي 3" والمقاتلة "قزل إلما" المسيرتين القادرتين على الهبوط والإقلاع من مدرجات قصيرة على غرار مدرج سفينة "تي سي جي الأناضول" ونظيراتها.

تجدر الإشارة أن سفينة "يو إس إس جيرالد فورد" الأمريكية تجري تدريبات مشتركة مع سفينة "تي سي جي الأناضول" التركية في شرق البحر المتوسط، بالتزامن مع تدريبات مشتركة بين سلاح الجو التركي والأمريكي.