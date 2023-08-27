أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد اثنين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الجيش التركي يواصل عمليات تطهير الإرهابيين شمالي العراق مستمدا قوته من الشعب التركي الأصيل.

وأكد في هذا الإطار تحييد إرهابيين اثنين في منطقة عملية "المخلب-القفل"، مشدداً على تصميم العمليات العسكرية بالمنطقة حتى القضاء على آخر إرهابي.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.