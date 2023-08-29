استشهاد جندي تركي في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، استشهاد الرقيب في الجيش التركي "بوغرا تشالغاي" في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن تشالغاي استشهد اليوم نتيجة حادث سير.

وترحمت الوزارة على روح الشهيد وتمنت الصبر لذويه وعامة أفراد القوات المسلحة التركية.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.