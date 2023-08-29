القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

استشهاد جندي تركي في شمال العراق

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 29.08.2023 21:03
آخر تحديث في 29.08.2023 21:04
الأناضول (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، استشهاد الرقيب في الجيش التركي "بوغرا تشالغاي" في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن تشالغاي استشهد اليوم نتيجة حادث سير.

وترحمت الوزارة على روح الشهيد وتمنت الصبر لذويه وعامة أفراد القوات المسلحة التركية.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 7 عناصر من تنظيم "بي كي...
مختارات