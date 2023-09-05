أردوغان: البرلمان التركي سيبدأ العمل على الدستور الجديد حين يستأنف جلساته الشهر المقبل.

قال الرئيس أردوغان إن البرلمان التركي سيبدأ العمل على الدستور الجديد حين يستأنف جلساته الشهر المقبل.

ال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البرلمان التركي سيبدأ العمل على دستور جديد عندما يعود من العطلة الصيفية في أكتوبر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء "سنحرر تركيا بالكامل من دستور عهد الانقلاب وسنستأنف الجهود مع شركائنا في التحالف للتوصل إلى دستور مدني يليق بديمقراطيتنا عندما يعاد فتح برلماننا". يوم الثلاثاء.

منذ عام 1982، شهد الدستور الحالي، الذي تمت صياغته بعد انقلاب عسكري، عدة تعديلات. ولا يزال الانقلاب الدموي الذي وقع عام 1980، والذي أدى إلى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص إلى جانب المحاكمات الجماعية والتعذيب والإعدام، يمثل فترة مظلمة في التاريخ السياسي التركي.

وتركز التغييرات المقترحة على موضوعات الحرية والحق في الأمن والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير وكذلك حقوق المرأة والمعاقين. وقد شهد تعزيز هذه الحقوق والحريات انتكاسات في البيروقراطية حالت دون تطبيق هذه الحقوق والحريات بشكل صحيح. وقد تم إعداد الخطة وفقاً لملاحظات وتقارير الآليات الدولية التي تراقب حقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية.

ومن المبادئ الأخرى للخطة الكرامة الإنسانية، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، في ظل الحماية الفعالة للقانون؛ وتوفير الخدمات العامة على قدم المساواة ونزيهة ونزيهة للجميع؛ وتعزيز سيادة القانون في كافة المجالات ضماناً للحقوق والحريات، ولا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب النقد أو التعبير عن الفكر.

وحدة الأراضي السورية:

وقال أردوغان أيضًا إن تركيا تسعى جاهدة للتوصل إلى حل يعتمد على الحقائق الديموغرافية لسلامة الأراضي السورية، كما قال إن الجهات الفاعلة الإقليمية المؤثرة يجب أن تفعل الشيء نفسه.

وأشار الرئيس إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتصرف نظام الأسد بما يتماشى مع الحقائق على الأرض والامتناع عن أي أعمال قد تعيق عملية التطبيع المستمرة مع تركيا.

وقال: "للأسف، الأسد يراقب عن بعد الخطوات المتخذة بموجب صيغة التطبيع التركية-الروسية-الإيرانية-السورية».

في الوقت نفسه، انتقد أردوغان أيضًا دعم فروع بي كي كي الإرهابية في العراق وسوريا.

وقال : "كل سلاح يُمنح للجماعة الإرهابية يبقي الدم يتدفق باستمرار في المنطقة ويضر بسلامة أراضي العراق وسور