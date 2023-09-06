فيضانات مفاجئة تودي بحياة 5 أشخاص في مدينتي إسطنبول وكيركلاريلي

أدت الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة شمال غربي تركيا، في وقت متأخر الثلاثاء، إلى وفاة شخصين في مدينة إسطنبول، و3 في مدينة كيركلاريلي.

وبدأ الطوفان في المنطقة الشمالية من اسطنبول واكتسب زخماً تدريجياً متسارعاً، وأثر بشكل خاص على منطقتي "أرناؤوط كوي" و"باشاك شهير"، ما أدى إلى تشكل أنهار في الطرق.

وقال مكتب والي إسطنبول، في بيان، إن المتوفيين وقعا ضحية الفيضانات الشديدة في منطقتي باشاك شهير وكوتشوك تشكمجه، ونصح الوالي داود غول باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث المستقبلية، وذكّر السكان بتجنب قيادة الدراجات النارية على الطرق أثناء الظروف الجوية القاسية.

وتم إرسال فرق الطوارئ على الفور إلى مناطق مختلفة في الولاية بعد تلقي مكالمات من المنازل والشركات، كما علقت عشرات المركبات على الطرق في المنطقتين.

من جانبه قال رئيس بلدية باشاك شهير ياسين كارت أوغلو إن مقهى باشاك شهير الشعبي "Millet Kıraathanesi" غمرته المياه أيضاً، ولكن تم إجلاء جميع الأشخاص في المقهى بأمان ونقلهم إلى منازلهم.

وفي حين لم تكن هناك فيضانات أو أمطار على الجانب الآسيوي من إسطنبول، فقد وردت تقارير عن حدوث صواعق في مناطق "بيكوز" و"كافاجيك" و"كاديكوي" و"سلطان بيلي" و"أوسكودار".

كما أثرت الفيضانات على بعض محطات المترو، حيث أُغلقت محطتي "تورغوت أوزال" و"سيتالار" على خط M3 "كيرازلي - قايا شهير"، كجزء من إجراءات السلامة، وفقاً لبيان نشرته إدارة "مترو إسطنبول" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إعلان صدر مؤخراً، أفيد أنه تم تسجيل 125 كيلوغراماً من الأمطار لكل متر مربع، وقال الوالي: "لحسن الحظ، لم تُقطع السبل بأي مواطن في المناطق المتضررة، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير المأوى للمتضررين من الفيضان في دور الضيافة والمرافق العامة".

وأضاف الوالي: تلقينا حوالي 1.150 إخطاراً بالفيضانات من 112 مركز اتصال الطوارئ، بالإضافة إلى 2.540 تقريراً إضافياً عن الفيضانات من البلديات. وقد هرعت فرق الاستجابة المختلفة، بما فيها هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، ورجال الإطفاء وإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول وفرق الإنقاذ التابعة للبلدية، لمعالجة هذه التقارير، إضافةً إلى قوات إنفاذ القانون والدرك ووحدات الرعاية الصحية، لتقديم الدعم الكامل والعمل على الإحاطة بالأخطار والحد من الأضرار.

وتشير التقييمات الأولية إلى أن الفيضانات أثرت على 754 منزلاً وشركة، ولسوء الحظ، تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أيضاً، يلدز يورتسيفين 57 عاماً مواطنة تقيم في شارع مولانا جلال الدين الرومي بمنطقة باشاك شهير، وإيرامان كيبي البالغ من العمر 32 عاماً من غينيا، ويقيم في شارع إنغين بمنطقة أتاتورك في كوتشوك تشكمجه، وقد فقدا حياتهما بشكل مأساوي في الفيضانات، ويتلقى حالياً 12 شخصاً أصيبوا بجروح، العلاج الطبي في المستشفيات.

فيضانات كيركلاريلي

كما كان للفيضانات المفاجئة تأثير كبير على ولاية كيركلاريلي شمال غربي تركيا، وتحديداً بلدة "إغنيدا" التابعة لمنطقة ديميركوي في كيركلاريلي، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في أعقاب هذا الفيضان.

وقد تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط ديميركوي وإيغنيدا مؤقتاً أمام حركة المرور، نتيجةً لفيضان نهر داغيرمان الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة، لكن حركة المرور عادت واستُؤنفت بمجرد انخفاض منسوب المياه.

وبعد الفيضان، بدأت مهمة البحث والإنقاذ عندما انقطع الاتصال مع 12 شخصاً يقيمون في إحدى المنشآت. وتم بنجاح إنقاذ 6 من هؤلاء الأفراد الذين كانوا محاصرين في الغابة. ومن المؤسف أنه تم اكتشاف جثتي شخصين، كما تم العثور على جثة أخرى في فنادق الأكواخ الواقعة في وادي شيشلي. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد القتلى بسبب مياه الفيضانات إلى 3 في كيركلاريلي.

ويبلغ إجمالي عدد العناصر التي سارعت للإنقاذ والإغاثة 203 أفراد من مختلف الأجهزة، بما في ذلك القيادة العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للأمن وقيادة خفر السواحل والمديرية العامة للغابات وإدارة الطوارئ الخاصة، بالإضافة إلى وحدات عسكرية من المنطقة والمدن، وتعاونت أدرنة وكيركلاريلي وأنقرة وبورصة واسطنبول وصقاريا وتكيرداغ في جهود الإنقاذ والإغاثة.