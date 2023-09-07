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الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في "واي بي جي" الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.09.2023 13:00
زلفيه بينبير المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم واي بي جي الإرهابي حيدتها الاستخبارات التركية في منطقة رميلان السورية صورة: الأناضول "زلفيه بينبير" المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم "واي بي جي" الإرهابي حيدتها الاستخبارات التركية في منطقة رميلان السورية (صورة: الأناضول)

حيّد جهاز الاستخبارات التركي "زلفيه بينبير" المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، في منطقة رميلان السورية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، الخميس، فإن بينبير التي تحمل الاسم الحركي "روجنا" انضمت إلى "بي كي كي" الإرهابي عام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم في سوريا والعراق، واستلمت قيادة "قوات الأمن" (الأسايش) في كوباني (عين العرب).

وشغلت الإرهابية منصب ممثل "وحدات حماية المرأة"، وكانت من بين المسؤولين الاقتصاديين في "واي بي جي/ بي كي كي" حيث استلمت تحويل الأموال.

وأدرجتها تركيا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين بسبب أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن في الماضي.

وكان جهاز الاستخبارات التركي يتعقب الإرهابية بينبير، حتى تمكن من تحييدها في منطقة الرميلان السورية.

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