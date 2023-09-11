أردوغان يهدي قادة مجموعة العشرين كتابا حول مشروع صفر نفايات التركي

أهدى الرئيس رجب طيب أردوغان قادة مجموعة العشرين كتابا حول مساهمة تركيا في مكافحة تغير المناخ.

الكتاب من إعداد دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بعنوان "رحلة تركيا في مشروع صفر نفايات من أجل كوكب صالح للعيش".

وأوضح الرئيس أن تركيا تفي بالتزاماتها وتدعم الأنشطة العالمية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي من أجل مستقبل الإنسانية والعالم.

وأضاف أن تركيا قدمت أكبر مساهمة في اتفاقية باريس للمناخ من خلال أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية والتنمية الخضراء لعام 2053.

وأكد أن تركيا تسعى جاهدة من أجل جعل تركيا أنظف وأكثر اخضرارًا من خلال العديد من الأنشطة، بدءًا من مشروع صفر نفايات إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

وتضمن الكتاب معلومات مفصلة عن مشروع صفر نفايات الذي أطلقته السيدة الأولى أمينة أردوغان، وأربعة فصول حول إدارة النفايات في تركيا.

ويؤكد الكتاب على ضرورة بذل الجهود الوطنية والتعاون الدولي والتعاون بين القطاعين الخاص والعام من أجل القضاء على المشاكل البيئية لصالح الإنسانية.