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الاستخبارات التركية تحيد قيادي من "واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 11.09.2023 18:42
الاستخبارات التركية تحيد قيادي من واي بي جي الإرهابي شمالي سوريا

أعلنت مصادر أمنية تمكن الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبحسب المصادر، فإن الاستخبارات التركية نفذت عملية لتحييد الإرهابي معتصم أق يورك الملقب بـ"سرحات سرهيلدان"، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن الإرهابي التحق بصفوف التنظيم عام 2015، وتلقى تدريبات عسكرية منذ ذلك الحين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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