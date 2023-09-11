تركيا تجهز مساعدات إنسانية عاجلة لنجدة ليبيا بعد الإعصار

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها إلى ليبيا على خلفية إعصار ضرب مدنها الشرقية.

وذكرت "آفاد" في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، أن مدناً ليبية شهدت فيضانات جراء هطولات مطرية غزيرة.

وأوضحت أنه استجابة لنداء استغاثة دولية أطلقتها الحكومة الليبية، تستعد "آفاد" لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا.

وأضافت أن المساعدات تشمل فريق نجدة من 150 عنصراً، وخيم ومستلزماتها، وسيارتي إنقاذ، و4 قوارب، ومولدة كهرباء ومستلزمات أخرى.

وأعربت "آفاد" عن تعازيها الحارة للشعب الليبي الصديق والشقيق، راجية الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وخلف مئات الوفيات والمفقودين.