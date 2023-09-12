مركز تورغت أوزال الطبي.. إجراء 33 عملية زراعة كبد بالنظام المتعدد.

أجرى الطبيبان طيفون سونماز وأُتكو أنور 33 عملية زراعة كبد في مركز "تورغت أوزال الطبي" في جامعة إينونو في ولاية ملاطية، ما منح المرضى حياة جديدة.

والعالمان التركيان كانا يعملان في كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وهما يتبعان نظام عمليات زراعة الكبد المتعددة.

وفي تصريح للأناضول، الثلاثاء، أوضح مدير المركز، البروفيسور سيزاي يلماز، أن التبرع بأعضاء جثث أشخاص متوفين غير كافٍ للغاية، لذلك يجب على المرضى الذين يرغبون في إجراء عملية زرع كبد العثور على متبرع حي.

وأشار يلماز إلى أنهم أجروا أكثر من 3500 عملية زراعة أعضاء في مركزهم حتى الآن، موضحا أن 85 بالمئة منها تم إجراؤها من متبرعين أحياء و15 بالمئة من جثث متوفيين.

وقال إن نظام عمليات زراعة الكبد المتعددة المتبع من البروفيسورين متقدم للغاية.

ونظام عمليات زرع الكبد المتعددة يعتمد على تبادل المتبرعين غير المتطابقين مع مرضاهم، بحيث يتم اختيار المتبرع والمريض الأكر تطابقا.