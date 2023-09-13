مصرع عامل جراء انهيار في منجم شمالي تركيا

لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء انهيار وقع في منجم بمنطقة " قره دنيز أريغلي" التابعة لولاية زونغولداغ شمالي تركيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة الموارد الطبيعية التركية، الأربعاء، أن انهياراً وقع في منجم تابع لمؤسسة الفحم الصلب التركية.

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ من الشرطة، والصحة، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وفرق الإنقاذ الطبي الوطني توجهت إلى موقع الحادث.

وأشار البيان إلى أن الأعمال بدأت لإنقاذ 4 عمال كانوا محاصرين تحت الأنقاض بالمنجم.

وبحسب البيان فقد لقي عامل مصرعه وتم إنقاذ 3 عمال مصابين.

وقال والي زونغولداغ "عثمان حاجي بكتاش أوغلو"، لوكالة الأناضول، إن الانهيار وقع في سقف الطابق 450 تحت الأرض لمنجم مؤسسة الفحم الصلب التركية.

وأضاف حاجي بكتاش أوغلو أن 4 عمال كانوا في موقع الانهيار، مشيراً إلى عدم وجود أي مخاطر أخرى أو انفجار بالمنجم.