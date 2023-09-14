شهر أغسطس الماضي كان الأكثر حراً في تركيا منذ 33 عاماً

تواجه تركيا أزمة جفاف مثيرة للقلق وسط انخفاض كبير في هطول الأمطار وفقًا لتقرير الهطول لشهر أغسطس/آب 2023 الذي أصدرته مؤخرًا المديرية العامة للأرصاد الجوية.

انخفض هطول الأمطار في عموم البلاد بنسبة 57% مقارنة بمتوسط السنوات الـ 33 الماضية (1991-2021) وبنسبة رهيبة 60% مقارنة بالعام السابق هطول الأمطار في شهر أغسطس/آب من العام.

ويحدد التقرير الجفاف كمشكلة واسعة النطاق، تؤثر تقريبا على كامل مناطق مرمرة والبحر الأسود، إلى جانب معظم المناطق الأخرى، مع تصنيف "الجفاف الشديد (ظروف قاسية)".

ويعزى انخفاض هطول الأمطار في أغسطس/آب إلى عوامل مرتبطة بأزمة المناخ المستمرة، التي يشعر بها العالم بشكل متزايد بسبب تأثير ظاهرة النينيو الحرارية وعواقبها في أغسطس/آب 2023، شهدت تركيا متوسط هطول أمطار بلغ 64 ملم فقط مقارنة بمعدل أغسطس/آب البالغ 148 ملم (1991-2021) وانخفاضًا أكبر بنسبة 60% مقارنة بهطول الأمطار في أغسطس/آب 2022 وكان 161 ملم.

وحسب التقرير، تم تصنيف بعض أجزاء من إزمير وأيدين ودنيزلي وموغلا وأنطاليا ومرسين على أنها متوسطة "طبيعية وأعلى" مع عدم وجود خطر جفاف وشيك وبالمثل، تم تصنيف مناطق مثل إرزينجان-تونجلي وموش وبيتليس ووان وسيرت والمناطق المحيطة بها على أنها "طبيعية وما فوق"، مما يشير إلى انخفاض خطر الجفاف نسبيًا

وانخفض متوسط عدد الأيام الممطرة في شهر أغسطس/آب في جميع أنحاء تركيا إلى 26 يومًا، مقارنة بالأيام الثلاثة المعتادة وشملت المناطق والولايات التي شهدت أكبر عدد من الأيام الممطرة منطقة شرق البحر الأسود وإرزينجان وأرضروم وقارص وأردهان وأغري وإغدير، مع هطول أمطار يتراوح من خمسة إلى 10 أيام، وطرابزون وريزة مع 10 إلى 15 يومًا.

في تفصيل مفصل للأرقام الإقليمية، يمثل هطول الأمطار في مرمرة في أغسطس/آب بمقدار 5 ملم انخفاضًا حادًا بنسبة 74% عن المعدل الطبيعي البالغ 19 ملم وانخفاضًا بنسبة 90% عن العام السابق البالغ 475 ملم.

وشهدت منطقة بحر إيجه هطول أمطار بلغ 41 ملم في أغسطس/آب، بانخفاض 63% عن متوسط 109 ملم وانخفاض 86% مقارنة بالشهر نفسه لعام 2022 البالغ 292 ملم.

وبالمثل، سجلت منطقة البحر المتوسط هطول أمطار بلغ 58 ملم، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 26% عن المعدل الطبيعي البالغ 79 ملم وانخفاضًا بنسبة 36% عن أغسطس/آب 2022 البالغ 91 ملم.

وفي وسط الأناضول، بلغ معدل هطول الأمطار في أغسطس/آب 35 ملم، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 66% عن المعدل الطبيعي البالغ 101 ملم وهطول الأمطار في أغسطس/آب من العام الماضي وكان 103 ملم.

كما واجهت منطقة البحر الأسود، المعروفة بارتفاع مستويات هطول الأمطار، أزمة حيث بلغ معدل هطول الأمطار فيها 138 ملم في أغسطس/آب، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 64% عن المعدل الطبيعي البالغ 385 ملم وانخفاضًا بنسبة 52% مقارنة بشهر أغسطس/آب 2022 البالغ 288 ملم.

سجل شرق الأناضول 74 ملم من الأمطار في أغسطس/آب، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 31% عن المعدل الطبيعي البالغ 107 ملم ولكن أكثر من 100% مقارنة مع 34 ملم في العام السابق.

وفي جنوب شرق الأناضول، بلغ معدل هطول الأمطار في أغسطس/آب 16 ملم، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% عن المعدل الطبيعي البالغ 17 ملم لكن زيادة كبيرة بنسبة 78% عن أغسطس/آب 2022 البالغ 09 ملم.