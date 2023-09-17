القبض على 487 إرهابياً على الحدود التركية منذ بداية 2023

ألقى الجيش التركي القبض على 487 إرهابياً منذ بداية العام الجاري 2023، أثناء محاولتهم دخول أو مغادرة تركيا بطريقة غير قانونية.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، أوقفت السلطات التركية ما مجموعه 6 آلاف و890 شخصا حاولوا دخول البلاد أو مغادرتها بطريقة غير قانونية

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد التحقق من هويات الموقوفين تبين وجود 487 إرهابياً بينهم من تنظيمات "غولن" و"بي كي كي/ واي بي جي" و"داعش".

وعام 2022 حال الجيش التركي دون دخول 248 ألف شخص إلى تركيا بطريقة غير قانونية، وأوقف 7 آلاف مهاجر غير نظامي وألقى القبض على 789 إرهابيا.