الاستخبارات التركية تحيد قيادية في تنيظم "واي بي جي" الإرهابي بسوريا

أعلنت مصادر أمنية، الثلاثاء، تمكن الاستخبارات التركية من تحييد "أومان درويش" المسؤولة عن تنظيم "واي بي جا/ واي بي جي" الإرهابي في منطقة منبج السورية.

ونقلت وكالة اللأناضول عن المصادر قولها إن "جهاز الاستخبارات أوضح أن الإرهابية الملقبة بـ"سارة/ شروين دريك" انضمت إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي عام 1998 وكانت من قياديي ما يسمى الوحدة التي تم إنشاؤها لتنفيذ عمليات في المدن الكبرى بتركيا، وأشرفت على تنظيم العمليات المخطط تنفيذها ضد تركيا انطلاقاً من سوريا".

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات التركية راقبت الإرهابية درويش المسؤولة عن عمليات ضد قوات الأمن العاملة في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأكدت تحييد الاستخبارات للإرهابية درويش وحراسها في عملية بمنطقة منبج السورية.